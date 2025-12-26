Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Деньги выкинули в мусор». Гасилин обозначил худший трансфер года в РПЛ

«Деньги выкинули в мусор». Гасилин обозначил худший трансфер года в РПЛ
Комментарии

Российский экс-футболист Алексей Гасилин назвал «Спартак» главным разочарованием 2025 года в Мир РПЛ. В частности, он раскритиковал трансферы красно-белых. По мнению Гасилина, покупка Ливая Гарсии из АЕКа — худший трансфер уходящего года в РПЛ. По сведениям СМИ, «Спартак» заплатил за нападающего около € 20 млн.

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
2RanymFPQeN

– Какая команда больше всего разочаровала в 2025 году?
– Конечно, «Спартак», хоть там уже все привыкли к неудачной трансферной политике, чехарде с тренерами. Слишком абсурдное принятие решений. Клуб стал середняком нашего чемпионата. Как можно делать трансферы на 50 млн, которые не помогают команде? Это абсурдные, отвратительные решения менеджмента, тренерской руки. До зимы прошлого года «Спартак» боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор.

– Ливай Гарсия – худший трансфер чемпионата за год?
– По соотношению «цена – качество» – да, – приводит слова Гасилина Metaratings.

Материалы по теме
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android