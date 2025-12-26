«Деньги выкинули в мусор». Гасилин обозначил худший трансфер года в РПЛ

Российский экс-футболист Алексей Гасилин назвал «Спартак» главным разочарованием 2025 года в Мир РПЛ. В частности, он раскритиковал трансферы красно-белых. По мнению Гасилина, покупка Ливая Гарсии из АЕКа — худший трансфер уходящего года в РПЛ. По сведениям СМИ, «Спартак» заплатил за нападающего около € 20 млн.

– Какая команда больше всего разочаровала в 2025 году?

– Конечно, «Спартак», хоть там уже все привыкли к неудачной трансферной политике, чехарде с тренерами. Слишком абсурдное принятие решений. Клуб стал середняком нашего чемпионата. Как можно делать трансферы на 50 млн, которые не помогают команде? Это абсурдные, отвратительные решения менеджмента, тренерской руки. До зимы прошлого года «Спартак» боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор.

– Ливай Гарсия – худший трансфер чемпионата за год?

– По соотношению «цена – качество» – да, – приводит слова Гасилина Metaratings.