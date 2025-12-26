Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном уходе Черчесова

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном уходе Черчесова
Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера первой команды. Ранее сообщалось, что в услугах Черчесова заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо».

«Предложений от других клубов по Черчесову не было. Продление контракта? У нас с ним контракт на три года, а прошло всего несколько месяцев. Куда спешить?» — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
2RanymFPQeN

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года, подписав трёхлетний контракт. Ранее российский специалист работал в сборной Казахстана, «Ференцвароше» и национальной команде России.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«У него не было времени на подготовку команды». Алип — о работе Черчесова в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android