В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном уходе Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера первой команды. Ранее сообщалось, что в услугах Черчесова заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо».

«Предложений от других клубов по Черчесову не было. Продление контракта? У нас с ним контракт на три года, а прошло всего несколько месяцев. Куда спешить?» — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года, подписав трёхлетний контракт. Ранее российский специалист работал в сборной Казахстана, «Ференцвароше» и национальной команде России.