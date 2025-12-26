Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пол Скоулз определил, кто был лучше — он или Стивен Джеррард

Пол Скоулз определил, кто был лучше — он или Стивен Джеррард
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал экс-хавбека «Ливерпуля» Стивена Джеррарда лучшим игроком, нежели был он сам. Скоулз аргументировал своё мнение тем, что Джеррарду приходилось быть центром «Ливерпуля», в то время как он сам лишь был частью большой команды «Манчестер Юнайтед».

«Скоулз или Джеррард? Джеррард. Он был более атлетичным игроком, который умел решать исход игр. Он играл за команду, где ему обязательно нужно было быть, в то время как я был частью большой команды, понимаете?

Я не смог бы сделать того, что делал Стивен Джеррард в «Ливерпуле», — приводит слова Скоулза The Touchline в социальной сети X.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Стивен Джеррард высказался о будущем Арне Слота в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android