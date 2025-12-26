Пол Скоулз определил, кто был лучше — он или Стивен Джеррард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал экс-хавбека «Ливерпуля» Стивена Джеррарда лучшим игроком, нежели был он сам. Скоулз аргументировал своё мнение тем, что Джеррарду приходилось быть центром «Ливерпуля», в то время как он сам лишь был частью большой команды «Манчестер Юнайтед».

«Скоулз или Джеррард? Джеррард. Он был более атлетичным игроком, который умел решать исход игр. Он играл за команду, где ему обязательно нужно было быть, в то время как я был частью большой команды, понимаете?

Я не смог бы сделать того, что делал Стивен Джеррард в «Ливерпуле», — приводит слова Скоулза The Touchline в социальной сети X.