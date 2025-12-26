Александр Кержаков назвал главное разочарование 2025 года в российском футболе

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков назвал главное разочарование уходящего 2025 года в российском футболе.

«Для меня главное разочарование года — это продолжение разочарования прошлого года. То, что и российский футбол, и российские клубы не допускают до еврокубков. Это моё разочарование», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.