«Я офигел, у них высокий IQ». Николай Писарев — о Батракове и Кисляке

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о молодых полузащитниках московских «Локомотива» и ЦСКА Алексее Батракове и Матвее Кисляке.

«Знаете, Николай Петрович Старостин мне всегда говорил: «Дураки в футбол не играют». Но вот иногда, смотря на высказывания некоторых наших экспертов… Но эти парни молодые… Общаясь с Кисляком и Батраковым, я офигел. У них высокий, взрослый, человеческий IQ (числовой показатель уровня интеллекта человека. — Прим. «Чемпионата»). Помимо футбольного!» — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Локомотив» — третий.