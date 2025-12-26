Скидки
Президент РФС Дюков: уверен, «Ростов» не повторит путь «Химок»

Президент РФС Дюков: уверен, «Ростов» не повторит путь «Химок»
Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал слухи о финансовых проблемах «Ростова». Ранее сообщалось, что клуб может не доиграть сезон-2025/2026 из-за долгов и планирует продавать футболистов.

«Что касается рисков банкротства клубов, то мы работаем над регламентом. У нас будут ужесточение финансового контроля, равно как и наказание.

Что касается «Ростова», то я уверен, что они не повторят путь «Химок». За ними стоит Ростовская область, все проблемы они решат», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.

