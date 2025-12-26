Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Стала известна команда, которая чаще остальных била по воротам в матчах этого сезона РПЛ

«Краснодар» стал командой, которая чаще остальных наносила удары по воротам соперников в матчах первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, игроки чёрно-зелёных в сумме нанесли 272 удара, 91 из которых пришёлся в створ ворот.

На втором месте в рейтинге команд с наибольшим количеством ударов оказалось московское «Динамо» (264 удара, 101 — в створ), на третьем — «Локомотив» (239 ударов, 106 — в створ).

После 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (37).

