Валерий Непомнящий: «Спартак» и «Динамо» — клубы, которые должны тренировать воспитанники

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о постах главного тренера в московских «Спартаке» и «Динамо». Ранее бело-голубые утвердили в должности Ролана Гусева, исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов. Сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать Хуан Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос».

«Для меня это непонятная ситуация. Я никогда не понимаю работодателей, какими критериями они руководствуются при выборе кандидатуры. Что входит в эти критерии? Честолюбие? Высшее мастерство? Титулы за спиной? Честно говоря, не знаю, какие качества смотрят у Карседо. Поэтому для меня приглашение в «Спартак» очередного ноунейма… Не знаю. Я всегда этому удивляюсь. Я считаю, что «Спартак» и «Динамо» — два клуба, которые должны использовать своих воспитанников на тренерском поприще. Это сложилось исторически, так более понятно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.