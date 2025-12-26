Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Спартак» и «Динамо» — клубы, которые должны тренировать воспитанники

Валерий Непомнящий: «Спартак» и «Динамо» — клубы, которые должны тренировать воспитанники
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о постах главного тренера в московских «Спартаке» и «Динамо». Ранее бело-голубые утвердили в должности Ролана Гусева, исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов. Сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать Хуан Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос».

«Для меня это непонятная ситуация. Я никогда не понимаю работодателей, какими критериями они руководствуются при выборе кандидатуры. Что входит в эти критерии? Честолюбие? Высшее мастерство? Титулы за спиной? Честно говоря, не знаю, какие качества смотрят у Карседо. Поэтому для меня приглашение в «Спартак» очередного ноунейма… Не знаю. Я всегда этому удивляюсь. Я считаю, что «Спартак» и «Динамо» — два клуба, которые должны использовать своих воспитанников на тренерском поприще. Это сложилось исторически, так более понятно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android