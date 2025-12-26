Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков назвал прорыв года в мировом футболе. По словам Кержакова, такого звания должен быть удостоен нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле, ставший обладателем «Золотого мяча».

«Прорыв года? Дембеле. Если говорить о прорыве, то мало кто ожидал, что «Золотой мяч» [получит] Дембеле. Ну… Это явный прорыв. Плюс такое доминирование «ПСЖ», которое [привил] Луис Энрике. Это заслуживает уважения. Такого прорыва… Не то чтобы… Такой доминации я от них не ожидал», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».