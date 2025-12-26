«Серьёзное порицание». В «Балтике» высказались о наказании Талалаева за неприличный жест

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о наказании главного тренера первой команды Андрея Талалаева за показанный им неприличный жест по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0).

— Спрошу предметно: за такие поступки, как неприличные жесты на бровке, какой самый серьёзный штраф был наложен на главного тренера «Балтики»?

— Это внутренняя кухня, конкретику оглашать не стану. Но было серьёзное порицание — действительно серьёзное, поверьте. Талалаев — взрослый человек и сам всё прекрасно понимает. Разговоры с Талалаевым велись и ведутся. Он и сам получает санкции — дисквалификации, пропуск игр.

Андрей Викторович понимает, что нужен на бровке, а вынужден смотреть футбол с трибуны. Поэтому разъяснительная работа продолжается. Но обещать, что подобное больше не повторится, я не готов, — приводит слова Мясникова «Спорт-экспресс».