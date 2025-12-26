Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Серьёзное порицание». В «Балтике» высказались о наказании Талалаева за неприличный жест

Комментарии

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о наказании главного тренера первой команды Андрея Талалаева за показанный им неприличный жест по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Спрошу предметно: за такие поступки, как неприличные жесты на бровке, какой самый серьёзный штраф был наложен на главного тренера «Балтики»?
— Это внутренняя кухня, конкретику оглашать не стану. Но было серьёзное порицание — действительно серьёзное, поверьте. Талалаев — взрослый человек и сам всё прекрасно понимает. Разговоры с Талалаевым велись и ведутся. Он и сам получает санкции — дисквалификации, пропуск игр.

Андрей Викторович понимает, что нужен на бровке, а вынужден смотреть футбол с трибуны. Поэтому разъяснительная работа продолжается. Но обещать, что подобное больше не повторится, я не готов, — приводит слова Мясникова «Спорт-экспресс».

Новости. Футбол
