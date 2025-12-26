Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не уровень «Зенита». Гасилин высказался о Соболеве

«Не уровень «Зенита». Гасилин высказался о Соболеве
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о действующем нападающем команды Александре Соболеве. Он считает, что Соболев играет не на уровне амбиций «Зенита».

– Вы говорили, что «Зениту» нужен нападающий зимой. Это так?
– 100%. Нужен форвард.

– Можно сказать, что Соболев в «Зените» не раскрылся?
– Конечно, он слабенько играет в «Зените». В таком клубе мало забивать три мяча с такими партнёрами. Думаю, Саша и все остальные это прекрасно понимают. Надо что-то с этим делать. Думаю, это не уровень «Зенита». Как говорится, чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. Есть и Соболев, и Кассьерра, и Лусиано. Надо пристроить. Нужен хороший форвард уровня Даку и Кордобы. Нападающий – важнейшая фигура в команде, – приводит слова Гасилина Metaratings.

Материалы по теме
РФС прекратил производство по делу о долге «Зенита» по трансферу Соболева из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android