«Не уровень «Зенита». Гасилин высказался о Соболеве

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о действующем нападающем команды Александре Соболеве. Он считает, что Соболев играет не на уровне амбиций «Зенита».

– Вы говорили, что «Зениту» нужен нападающий зимой. Это так?

– 100%. Нужен форвард.

– Можно сказать, что Соболев в «Зените» не раскрылся?

– Конечно, он слабенько играет в «Зените». В таком клубе мало забивать три мяча с такими партнёрами. Думаю, Саша и все остальные это прекрасно понимают. Надо что-то с этим делать. Думаю, это не уровень «Зенита». Как говорится, чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. Есть и Соболев, и Кассьерра, и Лусиано. Надо пристроить. Нужен хороший форвард уровня Даку и Кордобы. Нападающий – важнейшая фигура в команде, – приводит слова Гасилина Metaratings.