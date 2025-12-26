Скидки
Кержаков: «Динамо» всем показало, что сезон для них закончен, когда оставили Ролана Гусева

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков намекнул, что московское «Динамо» наглядно продемонстрировало отсутствие каких-либо амбиций, утвердив в роли главного тренера первой команды Ролана Гусева.

— Для них сезон закончился.
— Они всем показали, что для них сезон закончился, когда оставили Ролана.

— Да они просто не нашли никого.
— Да, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На зимний перерыв московское «Динамо» ушло, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 21 очко.

