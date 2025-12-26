«Матвей класснее Шевалье». Аршавин — о том, может ли стать Сафонов первым номером в «ПСЖ»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, способен ли голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стать первым вратарём парижан в обозримом будущем.

— Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?

— Давай я чуть шире отвечу на твой вопрос. Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит и так далее. Поэтому даже при прочих равных всё равно бы склонялись весы в его сторону.

— А Шевалье лучше?

— То, что он (Сафонов. — Прим. «Чемпионата») лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах.

— А вот такой вопрос. Есть ли сейчас такая команда со слабым вратарём, условно, в обойме Лиги чемпионов?

— «Барселона», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».