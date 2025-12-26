Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Матвей класснее Шевалье». Аршавин — о том, может ли стать Сафонов первым номером в «ПСЖ»

«Матвей класснее Шевалье». Аршавин — о том, может ли стать Сафонов первым номером в «ПСЖ»
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, способен ли голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стать первым вратарём парижан в обозримом будущем.

— Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?
— Давай я чуть шире отвечу на твой вопрос. Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит и так далее. Поэтому даже при прочих равных всё равно бы склонялись весы в его сторону.

— А Шевалье лучше?
— То, что он (Сафонов. — Прим. «Чемпионата») лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах.

— А вот такой вопрос. Есть ли сейчас такая команда со слабым вратарём, условно, в обойме Лиги чемпионов?
— «Барселона», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Давайте у Дзюбы один гол отнимем». Писарев — о споре вокруг рекорда в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android