Марокко — Мали. Прямая трансляция
Футбол

Глава РФС Дюков не смог ответить, когда решится вопрос о лимите на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не смог ответить, когда решится вопрос о лимите на легионеров.

«Дискуссия о лимите была инициирована Минспорта в августе. Нам дали высказаться — всем в футбольной индустрии. Дискуссия продолжается. У меня нет ответа, когда в этом вопросе будет поставлена точка», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв подчёркивал, что оптимальным представляется лимит по схеме «пять на поле, 10 в заявке». На текущий момент клубы Мир Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

Самые титулованные футбольные клубы России:

