Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Дюков: я не пытался оказать влияние на решение Карпина уйти из «Динамо»

Александр Дюков: я не пытался оказать влияние на решение Карпина уйти из «Динамо»
Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об уходе Валерия Карпина из московского «Динамо».

«Уйти из «Динамо» ― решение Карпина. Я не пытался оказать влияние на это. Не вижу связи с неудачными матчами сборной России в ноябре, потому что в сентябре и октябре команда выступила достойно. В ноябрьской игре в Питере с Перу мы заслуживали победы. С Чили не уступили по игре, но не наиграли на победу. Глобально год для сборной успешный. Мы провели 10 матчей ― это был максимум, мы задействовали все свободные окна. Это важно. Все наши сборные играли много. В целом сборная демонстрировала хороший футбол, были красивые победы. Да, не топ-соперники, но за сборную дебютировало много молодых игроков.

Что касается совмещения, мы с самого начала выступали за то, чтобы его не было. Но иногда тренер, как хирург, которому нужна ежедневная практика, чтобы не потерять практику. Мы пошли навстречу Валерию Георгиевичу, согласно нашим договорённостям. Насколько ему было тяжело, я не знаю. Этот вопрос надо задать ему», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжал возглавлять российскую национальную команду.

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
2RanymFPQeN
Материалы по теме
В РФС ответили, разрешат ли Карпину опять совмещать должности в клубе и сборной
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android