Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков высказался о ходе следствия по делу «Торпедо»

Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ходе следствия по делу «Торпедо».

«Следствие по «Торпедо» продолжается, пока оно продолжается ― мы не можем давать комментарии. Наш департамент судейства провёл анализ матчей «Торпедо», которые обслуживал арбитр Егоров. Наши эксперты в этих матчах не увидели чего-то экстраординарного, не увидели, чтобы он пытался влиять на результат. Если он действительно на допросе в чём-то признался, то будем принимать соответствующее решение», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в прессе сообщалось о новых допросах арбитров в рамках расследования по делу о подкупе судей руководителями московского «Торпедо».

