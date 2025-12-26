Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
«Ливерпуль» может арендовать форварда «ПСЖ» Рамуша из-за травмы Исака — CO

«Ливерпуль» может арендовать форварда «ПСЖ» Рамуша из-за травмы Исака — CO
«Ливерпуль» рассматривает несколько кандидатур, способных в краткосрочной перспективе заменить травмированного нападающего Александера Исака. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, одним из таких вариантов является форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш. Мерсисайдцы могут арендовать португальского футболиста на шесть месяцев.

Также «Ливерпуль» присматривается к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу и форварду «Аль-Ахли» Айвану Тони. Однако эти футболисты воспринимаются скорее как долгосрочные решения.

Напомним, Исак получил травму лодыжки, включающую перелом малоберцовой кости, во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). The Athletic сообщал, что игрок может пропустить несколько месяцев.

