Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков рассказал о формировании бюджета на 2026 год

Глава РФС Дюков рассказал о формировании бюджета на 2026 год
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о формировании бюджета на 2026 год.

«Рассмотрели вопросы бюджета ― бюджет на 2026-й и прогнозируемый бюджет на 2027-й. По базовому сценарию предусмотрен рост доходов и расходов, в том числе на развитие детско-юношеского футбола. Кризисный сценарий тоже предусмотрен, если доходы будут меньше. Делегировали права на проведение чемпионата России по футболу РПЛ», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

2 февраля 2025 года Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.

