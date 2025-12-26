Скидки
23:00 Мск
«Завершить год на высокой ноте». Ван Дейк — перед матчем «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»

Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас всё внимание сосредоточено исключительно на субботнем матче с «Вулверхэмптоном», где мы будем стремиться развить успех, достигнутый в последнее время, и завершить год на высокой ноте перед нашими болельщиками на «Энфилде». Я знаю, что многие будут следить за этой игрой, смотреть на положение наших соперников в турнирной таблице и ожидать нашей победы, но мы понимаем, что это будет чрезвычайно сложная игра против команды, которая будет очень мотивирована», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке, у команды два набранных очка.

