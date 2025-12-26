«Завершить год на высокой ноте». Ван Дейк — перед матчем «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном».

«Сейчас всё внимание сосредоточено исключительно на субботнем матче с «Вулверхэмптоном», где мы будем стремиться развить успех, достигнутый в последнее время, и завершить год на высокой ноте перед нашими болельщиками на «Энфилде». Я знаю, что многие будут следить за этой игрой, смотреть на положение наших соперников в турнирной таблице и ожидать нашей победы, но мы понимаем, что это будет чрезвычайно сложная игра против команды, которая будет очень мотивирована», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке, у команды два набранных очка.