Футбол

Сборные Анголы и Зимбабве не выявили победителя в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Анголы и Зимбабве. Игра проходила на стадионе «Марракеш». В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Ваверу Камаку. Матч закончился со счётом 1:1. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Ангола
Окончен
1 : 1
Зимбабве
1:0 Дала – 24'     1:1 Мусона – 45+6'    

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Анголы Жасинту Дала. На 45+6-й минуте полузащитник Зимбабве Ноуледж Мусона восстановил равновесие.

После двух матчей в квартете В Ангола набрала одно очко и занимает четвёртое место. Сборная Зимбабве заработала одно очко и располагается на третьей строчке.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
