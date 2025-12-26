Сборные Анголы и Зимбабве не выявили победителя в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Анголы и Зимбабве. Игра проходила на стадионе «Марракеш». В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Ваверу Камаку. Матч закончился со счётом 1:1. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Анголы Жасинту Дала. На 45+6-й минуте полузащитник Зимбабве Ноуледж Мусона восстановил равновесие.

После двух матчей в квартете В Ангола набрала одно очко и занимает четвёртое место. Сборная Зимбабве заработала одно очко и располагается на третьей строчке.

