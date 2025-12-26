«Аль-Фатех» обыграл «Аль-Ахли» благодаря дублю Варгаса в матче саудовской Про-Лиги

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Ахли». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт открыл на 22-й минуте встречи полузащитник гостей Валентен Атаньяна. На 43-й минуте счёт сравнял нападающий хозяев Матиас Варгас. На 47-й минуте матча Варгас оформил дубль.

После этого матча «Аль-Фатех» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея восемь очков. «Аль-Ахли» располагается на четвёртой строчке, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (27). На втором месте «Аль-Хиляль» с 23 очками. Замыкает тройку лидеров «Аль-Таавун», у которого 22 очка.