Марокко — Мали. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Фатех — Аль-Ахли, результат матча 26 декабря 2025, счет 2:1, 11-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Фатех» обыграл «Аль-Ахли» благодаря дублю Варгаса в матче саудовской Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Ахли». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
26 декабря 2025, пятница. 16:05 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
2 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Атаньяна – 22'     1:1 Варгас – 43'     2:1 Варгас – 47'    

Счёт открыл на 22-й минуте встречи полузащитник гостей Валентен Атаньяна. На 43-й минуте счёт сравнял нападающий хозяев Матиас Варгас. На 47-й минуте матча Варгас оформил дубль.

После этого матча «Аль-Фатех» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея восемь очков. «Аль-Ахли» располагается на четвёртой строчке, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (27). На втором месте «Аль-Хиляль» с 23 очками. Замыкает тройку лидеров «Аль-Таавун», у которого 22 очка.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
