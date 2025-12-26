Скидки
«Для нас он лучше Неймара: мы хотим € 180 млн». Васильев — о трансфере Мбаппе из «Монако»

Комментарии

Бывший вице-президент «Монако», а ныне футбольный агент Вадим Васильев высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, а также рассказал о процессе перехода футболиста в «ПСЖ».

«Он игрок высшего уровня, прирождённый боец: ещё в детстве он всегда хотел быть в стартовом составе и тренировался как сумасшедший. Представьте, когда мы выиграли Лигу 1, команда праздновала всю ночь в клубе: он единственный пошёл домой отдохнуть. «Реал» первым сделал предложение. Я начал регулярно встречаться с Флорентино Пересом в январе 2017 года, они предлагали € 60-70 млн. Этого было недостаточно. Тогда Флорентино сказал мне: «Если бы он был игроком уровня Неймара, я бы заплатил за него даже € 180 млн». Я ответил: «Отлично, для нас он даже лучше Неймара: мы хотим € 180 млн». Два месяца спустя, на «Этихаде» в матче с «Манчестер Сити», я умолял Жардима выпустить Мбаппе в стартовом составе. Тренер мне поверил, и Килиан показал феноменальную игру. «Реал» действительно сделал предложение в € 180 млн. Примерно в это же время в гонку вступил и «ПСЖ». А Килиан, который мечтал перейти в «Реал» с детства, в 2017 году всё ещё не чувствовал себя готовым: он хотел сначала закрепиться в Париже, своём родном городе. Он сообщил о своём желании обоим клубам. Поэтому «Реал» выбыл из гонки», — приводит слова Васильева журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

