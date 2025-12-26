Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 26 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка.

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Астон Виллы» со счётом 1:2, а «Ньюкасл» на своём поле сыграл вничью с «Челси» (2:2).

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
