Кержаков назвал условие, при котором Хаби Алонсо не уволят из «Реала»

Комментарии

Бывший нападающий «Севильи» и «Зенита» Александр Кержаков ответил, уволят ли главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо в течение 2026 года.

– Если возьмут трофей, то не уволят.

– Может, не дотянут до трофея.
– Опять же, это будет понятно. Если не дотянут, тогда уволят.

– Кубок Испании — трофей для «Реала»?
– Да. Я думаю, что и Суперкубок [Испании] сейчас трофей, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Реал» примет участие в Суперкубке Испании — 2026, который пройдёт в начале января в Саудовской Аравии. В полуфинале соревнования команда Алонсо встретится с мадридским «Атлетико».

Кержаков: «Динамо» всем показало, что сезон для них закончен, когда оставили Ролана Гусева
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

