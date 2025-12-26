«Наполи» готовит Конте новый контракт на долгосрочное сотрудничество — Скира

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис планирует предложить тренеру Антонио Конте новый долгосрочный контракт, который станет для него весьма выгодным. По информации инсайдера Николо Скиры, опубликованной в соцсети X, Де Лаурентис считает Конте ключевой фигурой в успехах клуба и намерен удержать его на посту тренера на длительный срок.

Хотя конкретные детали нового соглашения пока не раскрыты, ожидается, что оно станет одним из самых прибыльных тренерских контрактов в мире футбола. С момента назначения в июле 2021 года Конте привёл команду к значительным достижениям, включая победу в скудетто и Кубке Италии. Под его руководством «Наполи» провёл 65 матчей, в которых одержал 41 победу, 12 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений.

Действующий контракт Конте с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.