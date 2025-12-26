Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Бубнов — об игре за «Динамо»: событий и негатива было значительно больше, чем в «Спартаке»

Бубнов — об игре за «Динамо»: событий и негатива было значительно больше, чем в «Спартаке»
Бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов рассказал, что во время его игры за бело-голубых он столкнулся с большим количеством негатива, чем когда выступал в составе красно-белых.

«В прошлый раз мы много раз говорили про книгу о «Спартаке». Динамовская книга уже была написана, но мы с Константином Клещёвым решили её переписать и добавить много того, что не прошло бы… Сейчас, думаю, другое время, [чтобы] рассказать то, что было в московском «Динамо».

А там, я тебе скажу, событий даже было побольше, чем в «Спартаке», потому что я в «Динамо» играл больше. Негатива было значительно больше. Для меня там с точки зрения общения, контракта было значительно тяжелее, скажем так, чем в «Спартаке». Хотя с Сан Санычем Севидовым у меня были очень хорошие отношения. Практически дал путь как профессиональному футболисту в большой футбол», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов играл за «Динамо» с 1974 по 1982 год. С 1983-го по 1989-й защитник выступал в составе «Спартака».

Главные футбольные дерби России:

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

