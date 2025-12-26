Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев: весной нам придётся сложно

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев отметил проблемы, с которыми его команде пришлось столкнуться в нынешнем сезоне.

«Вы все прекрасно помните, как начинали чемпионат. Первые тренировки — шесть-восемь человек на контрактах. Остальные были дублёры и подходили к началу чемпионата. У нас была задача организации новый команды, когда до чемпионата было мало времени. Мы вошли в сезон неготовыми. Все были очарованы, что мы набирали очки. Я ребятам сказал, что нам нужно скорее набрать 30 очков. Мы единственная команда в РПЛ, у которой не было центрального форварда. По итогу сезона мы третья команда по травмам — это серьёзная проблема. Другие команды могут компенсировать длинной скамейкой, но мы не можем. Начиная с сентября мы не можем сыграть две игры одним составом.

Я ставил непрофильных футболистов не на свои позиции. Где-то получалось, где-то были проблемы. Я это признаю. Результат получился не тот, какой мы хотели. Мы изначально были в разном состоянии. Могли набрать на три-пять очков больше. Если в целом брать, то ребята сделали всё, что могли. Не то место, которое хотели. Весной нам придётся сложно», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

