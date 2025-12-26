Александр Бубнов рассказал, с кем из футболистов «Динамо» было комфортнее всего играть

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, с кем ему было комфортнее всего играть во время выступления за московское «Динамо».

«С кем мне комфортнее всего было играть в «Динамо». Мы сборную не берём сейчас. [Олег] Долматов. Красавец. Просто красавец. Он пришёл из «Кайрата», но он пришёл опорным полузащитником. Вот. Бесков его почему-то опорным не взял. Ну, Бесков, я как сейчас помню, они в Сочи играли, я в ростовском СКА был. Тогда из интерната первый раз Бесков меня взял и привёз на сборы. А этот играл, он его ставил центральным защитником. Бесков, он его не опорным полузащитником ставил, потому что он здоровый, достаточно техничный, мощный, достаточно быстрый, хорошо игру читал. И вот там я первый раз Долмата увидел. В «Кайрате» я его не видел и не знал. Ну, «Кайрат» вообще никто не видел. И когда я пришёл в «Динамо», да, я начинал с [Владимиром] Долбоносовым. Но Бесков Долбоносова из-за чего-то убрал. Причем серьёзно», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».