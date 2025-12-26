Тюкавин: конечно, верил, что с Карпиным поборемся за чемпионство. Но вышло наоборот

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подчеркнул, что не может найти ответ, почему бело-голубым не удалось добиться успеха при руководстве Валерия Карпина.

«Назначение Карпина – отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам.

Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство. Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот. До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось. Ответ не нашёлся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», — написал Тюкавин в своём блоге на Sports.ru.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. 17 ноября российский специалист ушёл из клуба.

