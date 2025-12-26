Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев рассказал, какие позиции нуждаются в усилении

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.

«Мы в цейтноте собирали команду. Вся Россия говорила, что «Крылья» — первый претендент на вылет. Что касается слов после матча с «Балтикой», я сказал то, что на данный момент у нас есть — это будет трудно. Надеюсь, что травмированные вернутся. Нам нужен форвард, а то и два. В других позициях тоже нужно усиление. Нам нужно дополнить четыре-пять позиций. Чтобы с кем-то расстаться, то нужно кого-то взять. Летом мы разговаривали со многими футболистами. Кто-то не захотел в «Крылья», потому что была непонятная ситуация. У нас всё менялось. Даже руководство», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.