Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев рассказал, какие позиции нуждаются в усилении

Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев рассказал, какие позиции нуждаются в усилении
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.

«Мы в цейтноте собирали команду. Вся Россия говорила, что «Крылья» — первый претендент на вылет. Что касается слов после матча с «Балтикой», я сказал то, что на данный момент у нас есть — это будет трудно. Надеюсь, что травмированные вернутся. Нам нужен форвард, а то и два. В других позициях тоже нужно усиление. Нам нужно дополнить четыре-пять позиций. Чтобы с кем-то расстаться, то нужно кого-то взять. Летом мы разговаривали со многими футболистами. Кто-то не захотел в «Крылья», потому что была непонятная ситуация. У нас всё менялось. Даже руководство», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

