«Больше всего меня впечатлили немецкие болельщики». Кейн — об атмосфере в Бундеслиге

Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о болельщиках, а также атмосфере в немецкой Бундеслиге.

«Наверное, больше всего меня впечатлили немецкие болельщики, их громкие и страстные выступления на каждом стадионе, куда мы приезжаем, а также наши собственные болельщики на домашних играх. Мне нравится каждая минута, потому что ни одна игра не бывает скучной при такой атмосфере. Это помогло мне понять другую лигу, а также то, что Премьер-лига — не единственная лига. Мне это нравится», — приводит слова Кейна официальный сайт Бундеслиги.

Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую «Баварию» 14 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.

