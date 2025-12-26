«Вернусь ли вообще?» Тюкавин рассказал о мыслях, возникших у него после разрыва «крестов»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился переживаниями, которые испытывал после травмы крестообразной связки правого колена. Футболист получил её в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2025 года. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

«Покадрово помню тот эпизод: мяч на фланге, я в штрафной делаю ложное движение и хочу нырнуть на ближнюю штангу. Но вдруг чувствую щелчок в колене. По всему телу – импульс. И я упал.

До этого у меня никогда не было травм, тем более таких серьёзных. Поэтому первое, что подумал, когда поднялся с газона: «Нормально, смогу». Потом немного пробежался и понял, что стабильности в колене нет.

Часто наблюдал за тем, как вели себя футболисты после травм, видел слёзы. Но у меня ничего такого не было. Я просто сел. Периодически в голове появлялись вопросы: «Как буду без футбола? Почему так получилось? К чему эта травма?» Но тут же старался об этом не думать. Постоянно спрашивал доктора в раздевалке: «Кресты? Кресты?» Он не хотел ничего говорить, но я уже сам понял: что-то серьёзное.

Потом, конечно, накатывала тревога: «Вернусь ли вообще после травмы? Буду забивать? Да хотя бы принимать мяч? Буду похож на футболиста?» Пережить всё это помогла семья», — написал Тюкавин в своём блоге на Sports.ru.

Самые опасные травмы в футболе: