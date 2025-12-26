Председатель совета директоров «КС»: я не знаю, как играть со «Спартаком» и «Краснодаром»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о специфике игры с московским «Спартаком» и «Краснодаром» в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Для меня всегда было так — не проигрывает тот, кто не пропускает. Оборона для меня важная вещь. Что касается РПЛ, то с определёнными командами можно играть в атакующий футбол, но как играть с «Краснодаром» и «Спартаком» — я не знаю», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.