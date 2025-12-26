Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Председатель совета директоров «КС»: я не знаю, как играть со «Спартаком» и «Краснодаром»

Председатель совета директоров «КС»: я не знаю, как играть со «Спартаком» и «Краснодаром»
Комментарии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о специфике игры с московским «Спартаком» и «Краснодаром» в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Для меня всегда было так — не проигрывает тот, кто не пропускает. Оборона для меня важная вещь. Что касается РПЛ, то с определёнными командами можно играть в атакующий футбол, но как играть с «Краснодаром» и «Спартаком» — я не знаю», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев рассказал, какие позиции нуждаются в усилении
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android