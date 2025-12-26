Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев: хочу сохранить клуб в РПЛ, я не выкину белый флаг

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил о цели сохранить самарский клуб в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Адиев в первую очередь хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат. Череда травм нас выбила. В начале сезона мы играли в контроль и переигрывали их. Я не выкину белый флаг. Я везде вытаскивал результат», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 17 очков и располагаются на 12-й строчке, в двух очках от зоны стыковых матчей.

