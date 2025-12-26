Скидки
«Лацио» хочет подписать Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно — Конур

Полузащитник Лоренцо Инсинье может вернуться в Серию А, так как «Лацио» рассматривает возможность его трансфера в зимнее трансферное окно. «Орлы» заинтересованы в подписании контракта с Инсинье, полагая, что его опыт и навыки позволят ему проявить себя на высоком уровне. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

В данный момент Инсинье является свободным агентом, так как его контракт с «Торонто» истёк этим летом. Ранее сообщалось, что Инсинье расторг контракт с канадским клубом, за который выступал с января 2022 года в МЛС. За «Торонто» он сыграл 76 матчей, забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач.

За свою карьеру Инсинье провёл около 15 лет в Серии А, играя за клубы «Кавезе», «Фоджа» и «Пескара», но наибольшую известность он получил за 10 лет, проведённых в «Наполи».

