Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев ответил на вопрос о будущем Чернова в команде

Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев ответил на вопрос о будущем Чернова в команде
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о будущем защитника Никиты Чернова в команде.

«На сегодняшний день Чернов едет с «Крыльями» на сбор, но всё может измениться в будущем. Я не знаю нюансов его контракта», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чернов арендован «Крыльями Советов» у московского «Спартака». Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в состав красно-белых зимой.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев: хочу сохранить клуб в РПЛ, я не выкину белый флаг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android