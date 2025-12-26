Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев ответил на вопрос о будущем Чернова в команде

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о будущем защитника Никиты Чернова в команде.

«На сегодняшний день Чернов едет с «Крыльями» на сбор, но всё может измениться в будущем. Я не знаю нюансов его контракта», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чернов арендован «Крыльями Советов» у московского «Спартака». Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в состав красно-белых зимой.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.