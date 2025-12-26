Тренер «Крыльев Советов» Адиев сообщил, что Раков пропустит первые два сбора команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил, что нападающий Вадим Раков пропустит первые два сбора самарской команды. В начале сентября футболист получил перелом плюсневой кости.

«Раков не примет участия в первом и втором сборах в Турции», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Раков перешёл в «Крылья Советов» из «Локомотива» минувшим летом на правах аренды. За этот период нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

