Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов» Адиев сообщил, что Раков пропустит первые два сбора команды

Тренер «Крыльев Советов» Адиев сообщил, что Раков пропустит первые два сбора команды
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил, что нападающий Вадим Раков пропустит первые два сбора самарской команды. В начале сентября футболист получил перелом плюсневой кости.

«Раков не примет участия в первом и втором сборах в Турции», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Раков перешёл в «Крылья Советов» из «Локомотива» минувшим летом на правах аренды. За этот период нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев ответил на вопрос о будущем Чернова в команде
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android