«Блоха хитрован был». Бубнов — о Блохине

«Блоха хитрован был». Бубнов — о Блохине


Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем футболисте киевского «Динамо» и сборной СССР Олеге Блохине.

«Блоха [Олег Блохин] хитрован был. Во-первых, у него тоже здоровье хорошее было. Но он косил. Чуть что, у него травма. Вот здесь пах и всё. Он не тренировался, Лобан [Валерий Лобановский] их грузит, Олежек не бегает. Вот так он косил. Потом он и на тренировках косил. Вот если тест Купера мы бежим, и Вася Рац первый, блин, и я, как идиот, за ним, и мне потом плохо, а Блоха последний. На лёгком, дамском. Потом Блоха знал, что он 100% будет играть. Они все киевляне знали, в каком бы они состоянии ни были, им не надо доказывать в сборной никому, когда там Лобановский. Они будут играть», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

