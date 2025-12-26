Ушёл из жизни бывший главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе

Бывший помощник главного тренера сборной Франции по футболу Жан-Луи Гассе ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом информирует пресс-служба «Марселя».

«Клуб потерял не просто тренера: он потерял уважаемую фигуру в футбольном мире, опытного тактика и человека, глубоко преданного ценностям спорта.

В «Марсель» он привнёс своё спокойствие, чувство равновесия и мудрый взгляд на вещи. Его ценили как игроки, так и руководство. Он оставил о себе впечатление справедливого и внимательного человека, глубоко уважаемого как в раздевалке, так и за её пределами», — написано в сообщении «Марселя».

Гассе занимал должность главного тренера «Марселя» с февраля по июнь 2024 года. Специалист работал в сборной Франции с 2010 по 2012 год.