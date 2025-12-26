Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Председатель совета директоров «КС» Яковлев: хочется быть в первой пятёрке РПЛ

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев поделился планами на текущий сезон.

«Хочется быть в первой пятёрке. Кажется, Адиеву ещё больше хочется. Может быть, моя позиция и политика не понравятся болельщикам. Мы придавили наши возможности. У нас задача на этот сезон — остаться в РПЛ, хочется быть в топ-8. Но при этом мы не хотим тратить большие средства. Сколько их тратить — покажет время.

У нас есть хвосты, которые надо заносить. Хвост когда большой — его сложно с собой таскать. Мы таскаем его с собой. Хочется бросить его как ящерица. И без хвоста тяжело. Не было хвостов — было другое развитие. Хвост приходится возить на тележке. И ничего с этим не сделаешь. Мы не на 100% выполняем задачи, которые стоят, но стремимся к этому», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

