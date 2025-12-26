Председатель совета директоров «КС»: у клуба ни рубля задолженности перед игроками

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал слухи о задержке заработной платы в клубе.

«У клуба ни рубля задолженности перед игроками, сотрудниками, персоналом. Мы все вопросы и обязательства выполняем и выполняли. Выплатили все отпускные. Я читаю: «Два-три месяца не будут платить». Читайте законы Российской Федерации. Никто не может ограничить. Зачем такое писать? От скуки?» — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.