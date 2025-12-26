«Палмейрас» не отказался от идеи с покупкой Нино из «Зенита» — Андраде

На текущий момент «Палмейрас» не отказался от идеи с покупкой защитника «Зенита» Нино. Об этом сообщает Planeta do Palmeiras со ссылкой на журналиста Бруно Андраде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский клуб продолжает попытки приобретения игрока сине-бело-голубых.

Ранее СМИ сообщали, что «Палмейрас» уже достиг договорённости с Нино о переходе.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

