Председатель совета директоров «КС» Яковлев: почему все мысли о вылете?

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев высказался о текущей ситуации в команде.

«Ответственность у нас разделена. На мне она побольше, потому что на мне финансовые вопросы в том числе. За результат отвечаю я и Магомед Мусаевич. Я пеплом голову посыпать не буду. Что мы таскаем негатив? Почему все мысли о вылете? Не буду я брать соседей по таблице. Там же всё понятно! Они потратили столько! Я не знаю, как можно было потратить столько. Не знаю, кто говорит, что будем выживать», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.