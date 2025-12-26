«Раз вы, козлы, себя так ведёте, я вас буду гонять». Бубнов — о Лобановском

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о тренере сборной СССР Валерии Лобановском и его подходе в работе.

«Перед ответственной игрой какой-то собирает всех на базе. Вечером Лобан [Валерий Лобановский] смотрит, народа нету, пропал народ. А они собрались в парной и там, по чуть-чуть, отдыхают. Сигаретки там, все дела. Он с ними беседы проводил, всё равно, бесполезно. Потом мне рассказали, что у Лобана была теория следующая. Раз вы, козлы, себя так ведёте, и вы неуправляемые, но у вас такое здоровье, вы такие талантливые, мы вас выбираем. Продолжайте, делайте. Но я вас буду гонять, буду выжимать из вас всё, что у вас есть. Я, говорит, за три года из вас всё выжму, а потом вас всех поменяю», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».