Марокко — Мали. Прямая трансляция
«Реал» хочет взыскать с «Барселоны» «многомиллионную» компенсацию за дело Негрейры — AS

Мадридский «Реал» намерен добиться от «Барселоны» «многомиллионной» компенсации по делу бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» считают, что сотрудничество сине-гранатовых и Негрейры могло причинить им вред. «Реал» способен подать соответствующий иск на «Барселону».

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

