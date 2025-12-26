ЦСКА и «Зенит» завершат обмен Дивеева на Гонду в ближайшие дни

ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду. Сделка официально будет подписана в ближайшие несколько дней. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Дивеев и Гонду согласны поменять команды.
Дивеев выступает за красно-синих с лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Гонду играет за «Зенит» с лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провёл 22 встречи, где забил два гола и сделал два ассиста.
