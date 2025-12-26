Скончался бывший нападающий «Монако» Серж Рой

Бывший нападающий «Монако» Серж Рой, выступавший за клуб с 1957 по 1962 год, скончался. Он был обладателем Кубка Франции 1960 года и чемпионом Франции 1961 года. «Монако» выразил глубочайшие соболезнования его семье и близким на своём официальном сайте.

«Монако» впервые завоевал крупный трофей — Кубок Франции 1960 года, одержав победу над «Сент-Этьеном» в дополнительное время со счётом 4:2. Серж Рой сыграл ключевую роль в этом триумфе, забив голы в предыдущих раундах, а затем оформив дубль в финале. В следующем году монегаски выиграли свой первый чемпионат Франции.

Всего за «Монако» Рой провёл 127 матчей и забил 62 гола. В своей карьере он сыграл в 189 матчах, в которых отметился 87 голами.