Игрок ЦСКА Обляков назвал лучшее футбольное событие года

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о лучшем футбольном и нефутбольном событии 2025 года.

– Лучшее футбольное событие года?

– Наши главные победы — в Кубке и Суперкубке.

– Лучшее нефутбольное событие года?

– Первые шаги дочери, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

В суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встречался с «Ростовом». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались красно-синие — 4:3. В Суперкубке России московская команда играла с «Краснодаром». ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник Игорь Дивеев.

