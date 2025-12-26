Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Игрок ЦСКА Обляков назвал лучшее футбольное событие года

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о лучшем футбольном и нефутбольном событии 2025 года.

– Лучшее футбольное событие года?
– Наши главные победы — в Кубке и Суперкубке.

– Лучшее нефутбольное событие года?
– Первые шаги дочери, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

В суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встречался с «Ростовом». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались красно-синие — 4:3. В Суперкубке России московская команда играла с «Краснодаром». ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник Игорь Дивеев.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

