Председатель совета директоров «КС» Яковлев рассказал о погашении долгов клуба

Председатель совета директоров «КС» Яковлев рассказал о погашении долгов клуба
Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев поделился подробностями о текущем финансовом состоянии клуба и стратегии по погашению долгов.

«Долг «РТ-Капитал» — не главный вопрос. Это наш хвост, который мы везём на тележке. Через несколько дней… Мы получили денежные средства определённые от доходов. Дом промышленности. Летом мы поняли, что у нас есть возможность, и «РТ-Капитал» даёт загасить долг через этот объект. Мы в ближайшие годы получим объект и увидим, как он будет реконструирован. Он будет использоваться на благо жителей и туристов.

В этом плане выигрывает и наш клуб. Путём данной операции [дом Промышленности продажа] — мы её провели. Деньги мы получили. Мы прошли путь через судебное решение. Этот путь был нужен нам. На данный момент мы заплатили в счёт долга 67 млн. Дальше планируем довести до 100. Это средства клуба, которые клуб заработал. Мы не имеем права использовать бюджетные средства. В этом году мы погасим 550 млн рублей. Планируем, что оставшуюся часть погасим до февраля. У нас есть план «Б». Прошу отметить, что мы не обращались в банк «Солидарность», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

