Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов: Гаврилов точно не курил. Он только пиво пил

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем футболисте московского «Спартака» Юрии Гаврилове.

«Гаврилов точно не курил. Он только пиво пил, но он его жидким хлебом называл. Из-за этого у него вес поднимался. Но давление не поднималось. Это [Константина] Бескова бесило. Потому что он думал, что если пиво выпил, то обязательно давление. Не говоря о водке. А у него такое здоровье, у Гаврилова», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР и лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1983 года.

